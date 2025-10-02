童子賢：晶片五五分難達成 若對台不利會反對

童子賢指出，對於台灣產業而言，任何合作都必須站在台灣的立場來判斷優劣。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕針對美國商務部長盧特尼克提到的「晶片產能五五分」，和碩（4938）董事長童子賢今天表示，這樣子的目標很難做到，因為台灣的晶片產業競爭力是幾十年來正確策略、人才、資金及努力累積的成果，美國並無領導人能在任期內可達成相關條件，且若對台灣競爭力不利，會對此抱持反對意見。

童子賢指出，對於台灣產業而言，任何合作都必須站在台灣的立場來判斷優劣，必須對台灣的產業與未來有正面幫助，才能被台灣產業界與人民接受。期待台灣的關稅稅率能有更好的基礎，以便與產業性質相似的韓國和日本在平等的地位上競爭，也期許美國能與夥伴共榮共行，而非僅考慮自身利益。

對於能否在美國成立台灣模式的科學園區，童子賢說，此計畫的可行性取決於能否提供良好配套，如提升生產力、協助技術人員的家庭（教育、醫療）與餐飲，並提供類似台灣科學園區的免稅制度。以台廠前往墨西哥設廠為例，業者甚至需要自行解決用水、用電問題，因此，規劃上的完善程度會直接決定「科學園區」這個構想的成敗與否。

