台股牛氣沖天 彭金隆盼台灣成亞洲那斯達克

〔記者王孟倫／台北報導〕股市多頭牛氣沖天，台股今天再創歷史新高點。台灣加權指數今天收在2萬6378點，分別創史上和盤中最高紀錄，金管會主委彭金隆表示，目前正積極建構「亞洲資產管理中心」，以壯大台灣的資本市場，打造出一個更具有國際競爭力的新創投資平台，讓台灣成為「亞洲的那斯達克」；他進一步表示，相關計畫將在10月20日公布。

台股漲不停，也引起投資人風險意識，彭金隆今天直言，他過去以來的風格都是一樣，不會直接去評論股市表現，金管會是主管機關，角色是做好制度面，展望未來，會努力讓台灣成為具有國際競爭力的籌資平台。

彭金隆強調，未來的政策重點在於科技和新創產業，尤其是籌資，我們要做出大幅的調整來吸引國內外重要公司來台灣掛牌；透過打造「亞洲那斯達克平台」，吸引國內外創新公司來掛牌；其中，今年九月已經有九家業者完成洗錢防制登記，「虛擬資產服務法」也已送行政院，希望能夠儘速完成相關立法程序，加速相關產業發展。

此外，證期局長張振山進一步指出，未來會在法規上做一個調整，讓新創公司更容易來台申請上市，尤其是海外公司，包括更容易來台灣上市或上櫃或創新板等。

