新光三越週年慶首日業績破8億 副董吳昕陽盼普發萬元成為強心劑

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽，今日一早就到台北南西店為員工加油。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕新光三越週年慶今日由台北南西店、桃園站前店、嘉義垂楊店和高雄三多店，四店領軍開跑，受惠於化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計滿5000送5000點等多重回饋，加上導入超過200個新櫃及快閃店、新品及備貨量最足等超強商品力多重助攻下，化妝品、名品、黃金、服飾、家電、3C、超市等各業種買氣持續沸騰，首波四店首日整體業績有望突破8億元，來客數衝破8萬人次，交出亮眼成績。

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，今年百貨業受外在不確定因素影響，限縮成長力道，期待未來普發萬元可帶來新的刺激，成為內需消費的強心劑。

請繼續往下閱讀...

新光三越指出，週年慶首日消費者購物仍聚焦在化妝品，精品彩妝買氣持續升溫，銷售成長突破一成，其中以底妝類及唇彩需求最為強勁，包括YSL完美底妝自由配、SHU UEMURA經典潔顏大油發燒組、DIOR迪奧巨星持色唇膏等皆為消費者購入焦點；同時，高效保養品更是自年初至今持續熱賣，首選推薦ESTEE LAUDER小棕電眼雙星、LA MER無痕眼霜組、PRADA顛覆綠護手霜等皆是消費者必收清單。

同時受到全球金價飆漲帶動，黃金相關商品買氣同步翻倍成長，其中更以Just Gold鎮金店、點睛品等表現最為亮眼。隨著全民出遊風潮與秋冬換季需求的雙重推動下，男女流行服飾、休閒運動等商品買氣持續暢旺，其中更以歐美品牌的設計師服飾最受到消費者青睞，業績成長達雙位數，持續掀起購物熱潮；名品則由COACH－Brooklyn與LONGCHAMP－Le Pliage Xtra新色包款領軍，受到名人同款風潮且以大容量滿足實用需求，結合秋冬新色，吸引年輕族群與實用族群入手。

同時每年週年慶最夯的3C神機－iPhone 17系列手機，首日銷售即突破千台，亦帶動周邊配件同步熱銷成長超過四成，家電，在居家裝修需求持續攀升和首七日大家電單筆滿萬送萬點的超狂優惠刺激下，整體業績成長超過5%，首日搶購焦點集中於日韓大家電、大電視、冰箱、洗乾衣機、按摩家電等。婆婆媽媽最愛的新光三越超市則以長野麝香葡萄、福砂屋長崎蛋糕、小潘鳳梨酥禮盒、山梨黃金桃等人氣商品最受到消費者喜愛與搶購。

除了購物之外，台北南西店即日起登場的日本商品展也是人潮湧入焦點，包括去年登場就掀起全台蘋果糖熱潮的POMME d'AMOUR TOKYO－蘋果糖、七福神－鯛魚燒、築地TSUTSUI－玉子燒等不僅大排長龍，更是今年日本商品展熱銷夯品。

今年新光三越首度攜手韓國人氣偶像Solar頌樂舉辦見面會，消息一出便引爆粉絲熱烈迴響，VVIP區入場券（扣5000點）於開放兌換後僅1分鐘即全數兌畢，VIP區入場券（扣2000點）亦僅剩少量名額，新光三越週年慶接下來將迎接中秋節、雙十連假，有望再帶動一波人潮與買氣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法