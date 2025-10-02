自由電子報
日商再提汽車零件免關稅 經濟部:廠商提讓利條件後再評估

2025/10/02 18:46

經濟部次長何晉滄。（記者田裕華攝，資料照）經濟部次長何晉滄。（記者田裕華攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台北市日本工商會關切「汽車零件進口關稅」調降，經濟部次長何晉滄今（2日）下午受訪表示，過去曾向財政部建議後獲得初步同意，但當時立法院盼廠商也應讓利給消費者，若日商有此主張，將請產發署聯繫，進一步了解後再評估。

台北市日本工商會昨（1日）發表2025年對台灣政府政策建言白皮書，曾於2018年提出汽車零件進口關稅調降政策建議，因目前台美關稅談判，又讓汽車關稅議題浮上檯面，台北市日本工商會在最新政策建言白皮書中呼籲汽車零件免徵關稅。

何晉滄2日部務會議前受訪，他說，日商過去曾主張調降汽車零件關稅，經濟部於2019年也向財政部建議，並獲得初步同意，也將法案送至立法院審查。不過，當時立法院認為關稅調降，廠商應該也要讓利給消費者，卻未提出相關措施。

他表示，如果日商對汽車零件關稅有免徵等相關主張，會請產發署與日商聯繫，了解過去立法院要求的讓利措施，廠商是否有進一步的具體承諾，等廠商回覆後，經濟部再進一步評估。

