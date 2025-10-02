金融Fast-ID驗證轉接中心上線 4公股、3民營銀行率先導入

華銀推出「華南金融Fast-ID」服務。（華銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕金融數位身分驗證進入新紀元！配合金管會「金融科技發展路徑圖2.0」政策，由「金融Fast-ID聯盟」推動、財金公司建置的「金融Fast-ID驗證轉接中心」已於9月25日正式上線。未來，民眾只要於單一金融機構完成Fast-ID註冊，即可一鍵串連跨銀行、保險、證券、投信等金融服務，快速完成身分驗證，落實「一家驗證、萬家通用」的願景。

財金公司指出，目前已有第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、台企銀與元大銀行、玉山銀行及中國信託銀行等7家，率先加入「金融Fast-ID驗證轉接中心」，後續全球人壽、群益金鼎證券、土地銀行、合庫銀行、王道銀行、永豐銀行、新光人壽及中租投顧等亦將陸續加入。

其中，一銀已完成與財金公司「金融Fast-ID驗證轉接中心」技術串接，取得「請求驗證機構（RP）」及「驗證機構（IDP）」資格，將服務應用於iLEO數位帳戶開立。民眾不僅能以他行Fast-ID進行身分驗證，也能於iLEO APP完成Fast-ID註冊。一銀更搭配優惠方案，年底前開立帳戶可享高利活存及跨行免手續費，並提供mo幣點數回饋，吸引新戶體驗。

華銀則推出「華南金融Fast-ID」服務。客戶未來只需進行一次晶片金融卡核驗並綁定行動裝置，客戶本身就是密碼，透過行動裝置生物辨識，銀行客戶可以一鍵加開華南永昌證券帳戶，或於華南產險官網註冊eCover會員等多項服務，在客戶體驗上大幅縮短申辦流程，快速取得數位金融服務。此外，本服務運用在跨機構身分驗證時，客戶還能自行決定是否進行個人資料共享，大幅縮減申辦金融服務資料填寫的時間。

華銀金融科技暨作業管理群副總經理陳晞涵表示，數位金融的發展除了追求效率，更需確保安全與隱私。此次「金融Fast-ID驗證轉接中心」先導機構，不僅回應了客戶對便利的期待，也展現銀行在落實資訊安全與個資自主上的堅持。

台企銀亦積極響應，台企銀指出，最快將於10月底上線。未來，客戶在申辦台企銀行動銀行APP綁定服務時，若已完成任一機構的Fast-ID註冊，可直接透過驗轉中心生物辨識完成身分驗證，無須晶片金融卡或一次性密碼。台企銀並在網路ATM提供註冊核驗機制，進一步推動跨機構、跨平台的金融服務串聯。

各銀行一致強調，「金融Fast-ID」採用FIDO國際標準，兼顧資訊安全與使用便利，為數位金融發展立下重要里程碑。隨著更多金融業者加入，未來將逐步擴展應用場景，打造跨機構、跨平台的智慧金融生態圈。

