TPSA改選出爐！友達廖唯倫接理事長 元太李政昊任副理事長

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣顯示器暨應用產業協會（TPSA）今（2）日舉行第十二屆第一次會員大會，在經濟部官員見證下完成理監事改選，友達技術長廖唯倫接下理事長一職，元太董事長李政昊當選副理事長，群創董事長洪進揚則轉任常務監事，象徵台灣智慧顯示產業將在新三角核心領導下持續推進。

廖唯倫投身顯示科技20餘年，現為友達技術長，長期推動跨域策略布局及產學研合作，厚植人才與技術實力。他在第十一屆副理事長任內積極推動數位轉型與新興應用商轉，並與時任理事長洪進揚合作，完成協會自面板協會（TTLA）轉型更名為TPSA，帶動顯示器產業跨域整合與智慧應用發展。

廖唯倫表示，未來TPSA將在政府「智慧生活顯示科技與應用產業政策」及經濟部智慧顯示科技SRB指導下，持續推動「智慧顯示場域經濟」與「淨零排放循環經濟」，結合uLED、電子紙（EPD）、FOPLP與矽光子（CPO）等前瞻技術，跨域AI與高速運算應用，打造新世代智慧顯示產業，並主導WDICC淨零排放及國際標準制定，提升台灣產業國際影響力。

顯示器作為人類與科技互動的核心介面，長年支撐台灣經濟。根據工研院IEK資料，國內顯示器產值達兆元規模，TFT LCD、筆電面板、電視及車用面板均穩居全球第二，並帶動十餘萬人就業。隨著Micro LED、FOPLP、液晶天線、矽光子等新興技術橫跨軍工、太空、通訊領域，產業應用價值將持續擴大。

展望未來，協會將配合2030智慧國家政策藍圖，推動AIoT、6G與高速運算整合，打造具創新力、韌性與國際接軌的智慧顯示產業環境，讓台灣成為低碳智慧顯示的全球典範。

本屆亦選出多位理事，包括友達總經理柯富仁、群創總經理楊弘文、彩晶董事長焦佑麒、元太總經理甘豐源、錼創科技執行長李允立、富采光電董事長范進雍等十三人；監事則由洪進揚、工研院副總經理吳志毅、金屬中心副執行長林烈全出任，其中洪進揚為新任常務監事。

