鼓勵園區大用戶裝「表後儲能」 能源署推4年補助計畫擬編50億

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署鼓勵園區大用戶裝設「表後儲能」，預計推出4年、50億元補助計劃，首年將編列15億元，補助要點年底前出爐、明年上路；能源署副署長吳志偉說明，補助條件為業者必須使用國產電芯，每MWh（每千度）補助500萬元，單一案場最高補助5000萬元。

吳志偉指出，目前「表前儲能」發展熱絡，設置量已超過1GW，希望鼓勵科學園區、產業園區內的大用戶也發展「表後儲能」。

表後儲能是屬於用戶端設備，吳志偉解釋，當廠商在工廠內遇到電壓驟降或不穩定時，可以強化自身的供電韌性。另外，表後儲能也可以搭配發電機，並參與台電公司的需量競價，有助台電系統穩定，也有利廠商多一份收益。

因先前電芯價格高，吸引廠商投資誘因不足，能源署因而推動表後儲能補助計劃，今年8月28日已獲行政院核定，計劃將執行4年，前兩年預算各為15億元，後兩年各為10億元，總經費達50億元，仍待立法院通過，年底前補助要點出爐，明年可正式上路。

吳志偉提到，表後儲能補助設有門檻，必須使用「國產電芯」，每千度補助為500萬元，但單一申請案有上限，最多10MWh（千度），即最多可獲得5千萬元補助。

目前電芯價格持續下降，且台電既有的時間電價尖離峰價差超過4倍，對廠商吸引力道增加；重電大廠士電日前就透露，明年接案量可望達300MWh（千度），是今年的三倍以上。

吳志偉表示，雖未限制非園區業者申請，但以鼓勵科學園區、產業園區業者優先，主要是表後儲能仍是室外型，要符合相關的消防法規，內政部消防署預計10月中下旬出爐。

能源署補充，表後儲能消防安規訂定重點方向包括設置防火牆搭配自動灑水系統或通過延燒測試，與住宅、建築物、停車場、公共道路的安全距離可縮減為3公尺；設置於工廠廠區戶外時，不得設置於通路、避難通路與車道，並距基地界線及建築物外牆距離3公尺，設置防火牆可縮短為1公尺。

