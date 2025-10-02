自由電子報
和雲攜手全球3大汽車租賃品牌 明年上半年導入和運租車

2025/10/02 18:08

和泰集團旗下移動服務品牌「和雲行動服務」，宣佈和全球3大汽車租賃品牌「Enterprise Mobility」簽署合作協議。（和雲提供）和泰集團旗下移動服務品牌「和雲行動服務」，宣佈和全球3大汽車租賃品牌「Enterprise Mobility」簽署合作協議。（和雲提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）集團旗下移動服務品牌「和雲行動服務」，宣佈和全球3大汽車租賃品牌「Enterprise Mobility」簽署合作協議，明年將Enterprise Mobility旗下3大國際租車品牌-Enterprise Rent-A-Car、National Car Rental 與 Alamo，引進台灣市場，首批 Enterprise、National 與 Alamo 品牌門市預計明年上半年在全台14個和運租車服務據點開幕。

和雲表示，未來國外的旅客、商務客，可透過Enterprise Mobility預約「和雲行動服務」專車接送，並由和雲營運的和運租車門市提供的租車服務；台灣的旅客、商務客，亦可透過「和雲行動服務」，預約Enterprise Mobility在全球據點提供的租車及機場接送服務。

「和雲行動服務」是和運租車於2019年從短租事業獨立出來轉投資設立，提供「和運門市租車」、「專車接送」、「iRent共享汽機車」、「Hi PARKING停車場」4項服務。

和運門市提供轎車、休旅車、廂型車、貨車、機車等多元車型，從經濟型至豪華等級皆有配置；和運專車接送服務則提供高品質的專業司機到府接送，以及頂級舒適尊榮車款，可靈活滿足旅客、商務客的多元用車情境。

和雲行動服務總經理羅弘偉表示，和雲行動服務與 Enterprise Mobility的合作，展現和雲強化顧客租車體驗的堅定承諾，未來，和雲將協助台灣的消費者輕鬆預約到國外的租車及機場接送服務；亦為來台外國旅客打造多元且高品質的移動體驗，迎接日益成長的國際商務、旅遊需求。

Enterprise Mobility全球特許經營權亞太區助理副總裁Marco Beltgens表示，與和雲行動服務的合作，是擴展亞太區業務版圖的重要一步，「我們始終相信全球市場的成功，來自在地市場的成功」，透過這次合作，將借助和雲在台灣市場的長期耕耘的深厚基礎與專業能力，提供優質的移動服務，進一步提升顧客的交通與移動體驗。

Enterprise Mobility是全球知名的車輛租賃企業，連同其全球加盟夥伴，在 90 多個國家與地區擁有超過 9500 個城市與機場租車據點，過去 12 年，Enterprise Mobility 透過全球特許經營夥伴不斷拓展國際市場，目前已在亞太區 11 個國家設有據點，包括日本、韓國、泰國、越南、澳洲與紐西蘭。

