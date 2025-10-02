長聖增發新股納入聖展生技 跨入外泌體新藥及神經退化治療領域

長聖今召開重大訊息記者會，宣布增發新股換股納入聖展生技。圖左為長聖董事長劉銖淇、右為總經理黃文良。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療公司長聖國際生技（6712）今日召開重大訊息記者會宣布，將發行932.4萬股、以每0.333股換取聖展生技每1股普通股，換股完成後，聖展生技將正式成為長聖100%持股之子公司，長聖董事長劉銖淇表示，這將是長聖跨足外泌體新藥與神經退化疾病治療領域的重要里程碑。

劉銖淇表示，聖展雖成立僅兩年半，卻已在外泌體技術領域嶄露頭角，有兩個核心技術平台及三個主要專利。該公司運用基因工程與人工智慧（AI）藥物設計軟體，開發出具神經細胞靶向性並能穿越血腦障壁（BBB）的外泌體藥物平台，能將小分子或核酸藥物精準送達腦部，為巴金森氏症、阿茲海默症、中風及脊髓損傷等神經退化性疾病帶來新契機。

此次併購將聖展的外泌體藥物平台與長聖既有的細胞治療技術深度結合，形成癌症免疫治療與神經退化疾病治療的雙核心布局。劉銖淇表示，此次整合將使長聖從癌症免疫治療拓展至腦神經退化疾病，並藉由國際GMP與專利布局，持續提升公司在全球市場的研發與商業化競爭力，為患者帶來更安全、快速的治療選擇。

另外根據長聖公告，劉銖淇本身、配偶及二親等目前合計持有聖展8.17%股份，長聖董事安基生醫也持有聖展7.32%之股份，長聖總經理黃文良目前持有聖展公司0.29%之股份。

由於長聖今日暫停交易，若照昨天收盤價187元計算，長聖每0.333股換聖展1股，等於聖展每股價值達62.27元。

