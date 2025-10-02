自由電子報
財經 > 財經政策

股匯雙漲！新台幣連2紅 收30.415元

2025/10/02 17:41

股匯雙漲！新台幣收30.415元。（記者陳梅英攝）股匯雙漲！新台幣收30.415元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕不畏美政府關門風險，台股隨美股續創新高，外資熱錢匯入，也帶動新台幣兌美元匯率連2日收紅，週四收在30.415元、升值3.5分，成交量14.55億美元。

台股延續昨日漲勢，今日大漲395.48點，收在26378.39點，三大法人合計買超317.93億元。其中，外資買超234.1億元。

外資連續多日在集中市場買超，也匯入資金，帶動新台幣匯價盤中最高觸及30.358元、勁揚逾1角，明日有機會挑戰30.3元關卡。

外匯交易員指出，美政府關門打擊美元信心外，小非農數據不佳，市場對於聯準會年底前還會降息2碼預期升溫，美元欲振乏力下，除非外資轉向，台幣短線仍有升值空間。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數大致持平、台幣升值0.12%最多、新幣小漲0.07%、韓元升值0.06%、日圓也小升0.02%，人民幣因中國十一長假休市。

