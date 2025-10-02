金融Fast-ID驗證轉接中心啟動 實現｢一家驗證萬家通」

財金資訊公司今日宣布「金融Fast-ID驗證轉接中心」正式上線。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕財金資訊公司今日宣布「金融Fast-ID驗證轉接中心」正式上線，即日起，民眾只要在單一金融機構完成Fast-ID註冊，未來到銀行、保險、證券、投信等金融業開辦服務，就能「一鍵核身」，快速完成新服務申請，目前已有7家公股、民營銀行搶先加入，後續也將有壽險、銀行、投顧業者加入，實現「一家驗證萬家通」的便捷目標。

財金資訊公司指出，配合金管會「金融科技發展路徑圖2.0」政策，由聯徵中心邀集跨銀行、證券、期貨、保險、投信投顧等132泛金融機構業者及周邊單位，共同成立「金融Fast-ID聯盟」，該聯盟制定我國金融產業Fast-ID標準驗證機制，並由財金公司建置「金融Fast-ID驗證轉接中心」已正式上線。

第一波上線的金融業者，包括第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行等４家公股銀行，及元大銀行、玉山銀行及中國信託銀行等３家民營銀行率先加入「金融Fast-ID驗證轉接中心」，後續全球人壽、群益金鼎證券、土地銀行、合庫銀行、王道銀行、永豐銀行、新光人壽及中租投顧也將陸續加入。

財金公司舉例，過去民眾若要向一家從未往來過的A金融機構申請服務，往往要提供各種身分證件並填寫個人資料才可完成，但如果A機構能透過中介平台，到民眾經常往來的B金融機構進行身分驗證後，就可以完成審核、開通服務。這個「互通共榮」的理想，透過「金融Fast-ID驗證轉接中心」實現，民眾若至A金融機構（即請求驗證機構）申請服務，可介接「金融Fast-ID驗證轉接中心」，轉導至民眾已完成Fast-ID註冊的B金融機構（即驗證機構）快速通過身分驗證，A機構即可完成服務開通，如同「一次升級，無限通關」，正式開啟跨業身分驗證的數位金融新時代。

