0050規模突破7500億元 劍指台灣境內外規模最大基金

〔記者張慧雯／台北報導〕台股持續狂飆，元大台灣50（0050）規模則再創新里程碑、一口氣突破7500億元，同時，經理費率持續下降、已低於0.1%，更挑戰台灣境內、外規模最大的基金寶座。

0050熱度不墜且屢創話題，淨申購金額、規模、投資人數、定期定額戶數成長皆刷下ETF新紀錄。法人分析，市值型ETF的成長特性已被投資人所重視，統計0050今年以來、自6月分割以來，截至10月2日為止，分別上漲23.5%、26.4%，大幅超越大盤的14.5%、18.6%，足見0050絕不錯過台股行情優勢。

此外，0050指數選股也會跟隨產業發展，自動汰弱留強，包括台泥（1101）因市值下降而被指數剔除，而營運向上的台積電（2330）占比則突破6成，台達電（2308）占比也隨股價上漲而提升，由於兼具「持股穩定性」及「報酬可預期性」，成為投資人存股或為小孩規劃長期投資的首選。

0050正式突破7500億後，目前最新經理費率已低於0.1%，如規模持續成長，還會持續下降，將有助於投資人長線持有。

