獨家》辭任工研院院長 劉文雄：退休後投入草根運動

工研院院長劉文雄在內部信中表示，預計在今年10月底董事會後，辭卸院長職務。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕工研院院長信箱今下午3點22分向工研院全體員工發布內部信，信件內容是工研院院長劉文雄已請辭院長一職，劉文雄並以諺語「蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」自我期許，規劃退休後將投入社會公益、推動草根運動。

劉文雄自2018年4月起擔任工研院長，經過兩度留任，預計任職至10月底，任期為7年6個月。他在工研院內部信中表示，「這次將是我以院長身份寫給大家的最後一封信」，預計在今年10月底董事會後，辭卸院長職務。

請繼續往下閱讀...

他表示，回首任期內與工研院同仁一起推動多項重大改革，上任之初即啟動「2030技術策略與藍圖」，聚焦市場為導向的科技研發，產業合作計畫屢創新高，科研效益不斷擴大，同時團隊屢獲國際獎項肯定，展現台灣技術能量與影響力。

劉文雄指出，當年決定回台服務是出於對家鄉的使命感，完全沒想到，一轉眼就是7年，到了2023年5月，人還在英國出差，半夜一通來自行政院高層電話告知留任，又到了2024年9月，亦是意外接到留任指示，只好全盤更改原先安排好的「二度蜜月」退休旅遊行程。

他表示，衷心感謝長官的信任並給予這個機會，能夠在人生的這個階段，將多年累積的國際經驗與專業知識貢獻予個人深愛的土地，同時也能陪伴年邁的父母，心中充滿無限感激與安慰。

劉文雄表示，如今階段性任務應已完成，希望能將時間留給家人及自己。卸任後除更能「欣賞人生」，也能彈性規劃自己的興趣，與理念相同的朋友參與社會公益、推動草根運動。「蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」就是希望為下一代打造幸福永續的未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法