擁近2千萬嫌太少 61歲退休師帶怨氣去打工、驚吐「這句」最嚇人

〔財經頻道／綜合報導〕一位61歲的美國阿伯屬於大器晚成類型，30歲才念大學，最後拿到傳播碩士在社區大學任教，目前擁有65萬美元（約台幣1976萬）身家。因擔心錢不夠花、晚年生活悽慘，只好繼續打工，偶而也當代課老師。他表示很沮喪，自己明明是很有創意的人，為了生活卻必須放棄文青夢。現在，每週還要上班50、60個小時，真是累死人。他還語出驚人地說：「我討厭我做過的任何工作」。

《商業內幕》報導，今年61歲的埃里克森 （Dan Steven Erickson）說，17歲就開始打工，主要是在餐廳、建築工地和小型超市「做一些沒有前途的工作」。他稱，「我是大器晚成的人，1993年30歲才開始上大學。」

埃里克森拿到傳播學士和碩士學位後，搬到堪薩斯州，在社區大學擔任全職教師。這份工作提供了一個名為KPERs（又稱401（k）計畫） 的退休金計劃，該計劃由勞工、雇主兩方同時提撥薪資進入個人退休金帳戶，並透過帳戶資金的增值來累積退休資產。這讓埃里克森從此開啟了退休金計劃之旅。

埃里克森隨後任教於印第安那州一所大學，2005 年在華盛頓一所大學找到一份教職，足足做了 20 年，今年 6 月辭職。期間，埃里克森在2012 年左右在華盛頓購買第一間房子，從此涉足房產投資。

59歲的時候，埃里克森退休帳戶裡的錢達到50萬美元（約台幣1520萬）。2022年媽媽過世時，則繼承一筆7萬美元（約台幣213萬）的遺產，加上個人積蓄及房產淨值等等，目前為止，埃里克森擁有的資產大約有65萬美元。

他強調，65萬美元聽起來很多，其實不然，如果每年開銷 5萬美元（約台幣152萬），手上的資產只能維持10幾年，因此心裡很緊張，加上健康問題，擔心會沒錢。

埃里克森自認是一個有創意的人，想用一生從事寫作、音樂、歌曲創作或攝影等工作，無論能否賺到錢。如今，61歲的埃里克森還要擔心生活開銷，他感傷地說，現在為了生活每週要上班50、60個小時，做各種工作，真是累死人了，並稱，「我討厭我做過的任何工作」，它們只是達到目的的手段罷了。

僅管文青夢難圓，埃里克森慶幸的是自己因為房產買賣賺了不少錢，唯一不後悔的就是55歲的時候涉足房產交易，獲得經濟上的支撐，他強烈建議年輕人早點開始投資存錢。

