新壽控對地上權移轉「錯誤認知」 李四川：絕不修改T17、T18契約

李四川指出，絕對不會修改T17、T18地上權契約。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權屬於新光人壽取得。新壽欲直接轉移地上權，但北市府認為涉及圖利不同意。新壽今更強硬回擊指，「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」並無「建物興建完成後始得移轉」的限制，違法一說明顯是錯誤認知。李四川今也回應，公務人員絕對依法辦事，不會修改契約，新壽目前也未正式提出解約條件，讓市府報請議會核准。

李四川今出席道安會報前受訪指，新壽這幾天有很多聲明，而新壽最屬意的方案，就是希望市府修改契約，讓地上權能夠直接轉移給輝達，但市府也很明確告知這違反契約，公務人員絕對要依法辦事，絕對不會修改契約，因為如轉移讓其從輝達賺取利益，會有涉及圖利問題。

請繼續往下閱讀...

李四川重申，目前就是兩條路，一是輝達較屬意的合意解約，但市府提出的條件新壽不滿意，而到目前為止，新壽也從未跟市府正式提出合意解約條件，如果對於市府條件不滿意，新壽可以提出自己的版本，市府會依據規定編列預算送議會審查；但就他目前了解，新壽方面聽到要送議會，目前就還沒有提出。

李四川呼籲，為了讓輝達可以落腳台北，新壽應該要依據合約來執行；如果有心要解約，就提出自己的條件，報到市政府來，市府會依此條件編列預算報議會，如議會同意核准編列預算買回，原則上市府一定依法辦理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法