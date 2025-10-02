拒美晶片產能五五分 鄭麗君：這不是反擊美國

針對美國商務部長盧特尼克提到的「晶片產能五五分」，行政院副院長鄭麗君今日召開記者會再度重申，這一次談判並沒有談到五五分，「我們過去沒有做出這樣的承諾，未來也不會答應」。（記者叢昌瑾攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院副院長鄭麗君上週赴美進行台美對等關稅第五輪實體磋商，昨清晨搭機返台。針對美國商務部長盧特尼克提到的「晶片產能五五分」，行政院副院長鄭麗君今日召開記者會再度重申，這一次談判並沒有談到五五分，「我們過去沒有做出這樣的承諾，未來也不會答應」。

對於鄭麗君對美方「五五分」，多次強調「沒討論、也不會答應」，包括美國、英國和印度等外媒報導，「這是台灣對美國貿易爭議中做出的反擊」，對此，鄭麗君強調，「這不是所謂的反擊」。

拒絕美方「五五分」的要求後，是否影響後續談判？鄭麗君強調，我方理解是美方希望提升本土晶片製造能力，以滿足當地需求，這是美國的目標。但我方的產業戰略目標，是希望產業根留台灣、佈局全球，基於這個國際戰略、國際產業發展的戰略目標下，雙方進行戰略合作，所以我方才會提出擴大投資美國的「台灣模式」來作為對美談判的方案，而美方也正面看待。

