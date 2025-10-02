限貸、資金管控未解 顏炳立：房市買氣冷到年底

戴德梁行董事總經理顏炳立指出，限貸、資金管控未解除，房市買氣將冷到年底。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市冷到年底，戴德梁行董事總經理顏炳立指出，即便新青安水龍頭打開，可稍微紓解首購族的房貸排隊潮，但央行仍在限貸，在資金遭到管控，基本上房市大勢已去。

資金週轉壓力決定轉售房價

不過，顏炳立也強調，房價要出現大跌，甚至回到2年前的價位，也是不太可能發生，且目前能撿到便宜的、絕大多數都是資金出現缺口、急售的屋主，而且案例並不多，整體房市仍處在買賣雙方對房價認知落差大的僵持局面。

請繼續往下閱讀...

至於央行何時會鬆手限貸措施，顏炳立認為，目前房價並沒有明顯下跌，預期央行短期內還是不會鬆綁限貸措施。

因此，第四季房市買氣仍會量縮，房價則會緩步下修，未來則是等待合理定價，也就是開太高的房價回落。而賣方的定價決策則視資金週轉承受壓力大小而定，不過，目前壓力還不到引爆階段。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達指出，金融政策持續衝擊房市表現，今年前8月的全國建物買賣移轉棟數僅約17.5萬棟，較去年同期減少27.59%，與2017年同期極為相近，而2017年全年買賣移轉棟數則為26.6萬棟。

他表示，觀察目前的政策趨勢，今年買賣移轉棟數預估落在27萬棟，但房市交易量急縮但房價未見明顯跌幅，顯示投資需求是因為政策壓抑而暫停，市場僵滯期間只剩剛性買盤，但是建商及投資人並未離開戰場，就等著政策悶燒鍋蓋何時掀開。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法