台美關稅談判》我提G2G合作開發科學園區 美方正面回應

行政院2日院會後第二場記者會「臺美第五輪實體磋商進度說明」，由鄭麗君副院長（中）、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮政務委員（左）、經濟部何晉滄次長（右）出席。（記者叢昌瑾攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院副院長鄭麗君上週率團赴美談判，昨返國，今天舉行記者會對外說明談判成果。鄭麗君指出，此次向美方提出個擴大投資美國的台灣模式，由企業自主規劃，並建立金融信保機制，同時與美國透過G2G合作開發科學園區，希望美方能提供包含土地、水電等基礎建設及簽證支持等，有利於產業聚落與供應鏈合作，我方有感受到美方正面回應。

鄭麗君指出，擴大投資美國模式是以產業投資規劃搭配政府支持措施，包括金融信保、台美合作，共同開發產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境及條件，這個是我們歷經多次跟國內高科技產業溝通後，所提出來的台灣模式，這與日韓模式、歐盟模式是不同的。

鄭麗君強調，擴大投資美國的台灣模式，包括第一、產業投資是由企業自主規劃，政府整合民間產業投資佈局。第二、政府建立信保機制，增加對企業金融支持、鼓勵投資。

第三在園區開發部分，鄭麗君說明，台灣的科學園有其獨特經驗，也不一定能完全在他國複製。但我們願意透過台灣經驗，在美國協助打造產業聚落，降低企業成本與投資風險，「這並不是把台灣的科學園區搬過去」，而是憑藉着科學園區經驗，在美國透過G2G的合作，創造有利於產業聚落形成的一個環境，來降低每個企業單打獨鬥，以及面對較高的成本與風險。

第四是投資環境，鄭麗君指出，在這次談判過程當中，我方向美方表達，如要促進產業聚落形成，希望美方能提供土地、水電等基礎建設及簽證、法規環境等支持，這些條件都可促進企業投資規劃及有利於產業聚落形成與供應鏈打造，必須以產業、金融跟政府協力合作，才能夠創造雙贏，以及台、美與產業界的三贏。

鄭麗君說，除上述供應鏈合作討論外，也希望對等關稅再調降，而且不疊加原稅率，另外要爭取232關稅優惠待遇，包含半導體半導體衍生品，以及232已經公佈的或者是正在調查的，也都希望能夠一併的來爭取。

