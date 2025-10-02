台美貿易合作耕耘獲肯定 美農業部訪團拜會酷澎

酷澎（Coupang）全球政府事務副總裁Bill Anaya（左）在酷澎台北辦公室接待美國在台協會（AIT），含美國農業部農業貿易與海外事務資政Edward Newburn（右）。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕國際電商與科技公司酷澎（Coupang）今日表示，該公司積極促進台美雙邊經貿交流互動，昨酷澎酷澎全球政府事務副總裁Bill Anaya於台北辦公室，熱情接待美國在台協會（AIT）及美國農業部訪問團成員，包括美國農業部農業貿易與海外事務資政Edward Newburn，以及多位美國各州政府與農產品協會代表。

酷澎表示，此次交流展現酷澎在台灣的深耕成果，更彰顯台美之間深厚的友誼與緊密的經濟關係。

AIT感謝酷澎提供深入交流的機會，讓AIT更了解台灣電商市場、消費者行為，以及最受歡迎的美國商品與趨勢，AIT並期盼能為台灣消費者引進更多優質的美國食品與飲品。

Anaya則表示，酷澎是美國領先的科技企業，長期致力於成為連結美國與亞洲市場的重要橋樑；酷澎對台灣的持續投資也展現出對台灣經貿潛力的高度重視，也凸顯台灣在印太地區的關鍵地位。台灣在酷澎全球布局中扮演重要角色，也反映公司深化與民主夥伴經濟關係的承諾。

Anaya進一步分享，酷澎持續擴展在台服務，包括提供隔日到貨的「火箭速配」、串聯美、日、韓優質商品的「火箭跨境」，以及訂閱即享免運的「WOW會員」服務。透過快速穩定的物流、豐富多元的商品選擇與具競爭力的價格，酷澎致力於提升台灣消費者的購物體驗。

酷澎表示，期盼透過創新的商業模式，持續與各界攜手推動台美經貿交流，共同促進區域繁榮，並為全球供應鏈的韌性與多元性貢獻力量。

此外，酷澎指出，公司持續積極與全球優質供應鏈建立長期合作，推動全球創新及貿易交流，同時為台灣消費者提供更豐富、多元且安心的購物選擇。

