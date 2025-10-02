無薪假重災區 勞動部首場「企業交流座談會」中彰投登場

勞動部昨日於發展署中彰投分署，舉行首場「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據統計，全台已有8505人放無薪假（減班休息），以台中彰化及南投合計逾4000人最為嚴重。勞動部啟動「支持勞工安定就業措施」後，首場「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」，昨（1）日首度至勞動力發展署中彰投分署舉行，勞動部長洪申翰表示，後續將視關稅衝擊與整體經濟情勢，陸續推出提升勞動權益等支持勞工安定就業等相關措施。

勞動部指出，昨日的座談會由部長洪申翰主持，並邀請財政部與經濟部產業發展署代表共同出席，吸引當地產業公協會及中部地區企業代表踴躍參與。現場除由勞動部說明強化僱用安定、勞工再充電計畫等措施外，財政部與經濟部代表也現場協助廠商，從勞動、產業與稅務3面向分析政府當前協助措施，勞動部長洪申翰並逐一回覆企業代表提問。

洪申翰表示，本次座談會主辦的目的，是希望企業在關稅衝擊下，可以更清楚掌握政府協助方案、穩健經營，為勞工提供更穩定就業與勞動條件。這次座談首場特別選在中部舉辦，也是基於數據與實務觀察的結果。中部地區，特別是台中、彰化一帶的企業，在這波變動中所受的衝擊較為明顯，希望與企業透過交流，攜手因應當前與未來的變局。

根據勞動部1日公布至9月底的減班休息統計，台中市117家、2598人為全台各區之冠，其次是台南市55家、1328人，彰化縣35家、1135人排名第3，僅中彰投3縣市減班休息人數就多達4077人，是此波受影響最嚴重的地區。

勞動部因應美國關稅，推出的強化「支持勞工安定就業措施」，包含「僱用安定再強化」，補助減班休息勞工7成薪資差額，每月最高1萬2100元；「勞工再充電計畫」，提供減班休息勞工最高1萬7210元訓練津貼；以及「支持受影響企業辦訓補助」，最高200萬元；整合措施再就業，包括提供工作崗位訓練、僱用獎助及職務再設計補助；同時給予青年協助，提供各項津貼與獎勵支援就業入職場。

