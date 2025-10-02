他15歲在連鎖餐廳打工 22年後逆襲「買下公司」曝成功秘辛

37歲的科利（Amol Kohli）花了22年的時間，買下曾任職的連鎖餐飲品牌。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名男子從高中時期在餐廳打工起家，花了22年時間從洗碗工一路做到總部董事會主席，他親手買下曾任職的整個連鎖餐飲品牌，這段從洗碗工到老闆的傳奇故事，展現了極致努力與精準判斷的力量，傳奇經歷引發關注。

《CNBC》報導，2003年，當時15歲的科利（Amol Kohli）在費城的Friendly's連鎖餐廳擔任服務生，時薪僅約5美元（約新台幣151元）。他常同時身兼廚師、洗碗工、清潔人員與挖冰淇淋，什麼工作都做。

後來，即使他在卓克索大學（Drexel University）就讀並主修金融與行銷時，暑假仍每週到餐廳上班5到6天，隨著時間過去，他越來越熟悉餐飲營運的內部運作。他說，「我開始支援幾位加盟主，並學習錢進入收銀機後會發生什麼事。像是保險、薪資、食材成本等等。我整個大學時期都在學這些。」

2011年，他以優異成績畢業，卻選擇不進金融圈，而是擔任Friendly's的區域經理。幾年後，他申請接手一家即將收掉的加盟店，籌資約25萬美元（約新台幣759萬元），靠貸款、自有資金及親友支持踏出第一步。科利說，「那就是我加盟事業的起點，後來就一路停不下來。」他逐步擴張，最終經營31家Friendly's門市。

買下整個品牌的契機出現在疫情期間。Friendly's因營收崩跌並於2020年申請破產保護，隔年以不到200萬美元（約新台幣6070萬元）被Brix Holdings收購。科利看準時機，今年5月成立投資集團Legacy Brands International，目標就是買下Brix。

今年7月，科利正式收購Friendly's全品牌及母公司Brix Holdings，並將旗下六個餐飲品牌一併納入，總計掌握逾250家門市餐廳。Friendly's門市數曾在1990年代達800多間，如今僅剩百餘家。科利坦言，品牌復興是重大挑戰，通膨壓力及經濟不確定性也讓餐飲業普遍面臨營收下滑。

科利表示，接下來將以數位、手機應用程式及加盟模式現代化經營，並希望吸引新一代創業者。他說，餐飲業不應被視為過渡工作，「這是少數能從洗碗工一路做到CEO的產業」。

業界人士稱，科利多年從基層累積的經驗與人脈，使他成為最合適的買家。他的故事也被視為美國服務業階級流動的典型案例。科利現年37歲，從打工仔變成集團董事會主席。他說，「一路走來不可思議，但真正的挑戰才剛開始。」

