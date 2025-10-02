衛生紙、烤雞上榜！Costco科克蘭「7款商品」每年替會員省數千元

外媒報導，7款科克蘭商品每年能為會員省下不少錢。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）物美價廉，深受會員喜愛，總是非常暢銷，外媒《Eat This, Not That》報導指出，不少人表示單靠科克蘭商品每年就能省下數百美元（新台幣數千元），某些商品比其他品牌便宜很多，長期累積下來解省的錢相當可觀，以下是會員們表示能省下不少錢的7款科克蘭商品。

1.科克蘭Keurig咖啡膠囊（Kirkland Signature Keurig Coffee Pods）

Keurig本身的咖啡膠囊單價高，而且長期買下去會累積成不小的花費。但它與Costco合作推出的這款咖啡膠囊便宜又划算，CP值高，而Costco也有與Starbucks、Green Mountain合作推出膠囊。

2.科克蘭廚房紙巾與衛生紙

科克蘭的紙類產品總是在會員們的購物清單，社群上也有不少人表示贊同。有會員說「衛生紙和廚房紙巾，就是我辦會員的理由，其他都是額外收穫。」另一位顧客表示「他們的衛生紙和紙巾無可比擬。

3.科克蘭食品用鋁箔紙（Kirkland Signature Foodservice Foil）

4.科克蘭烤雞

Costco最著名的商品之一是5美元的烤雞，即便雞肉價格上漲，Costco從未調漲價格。它比生鮮雞還便宜，也不到其他商店的一半價格。

5.科克蘭尿布與濕紙巾

能為新手爸媽省下數百甚至上千美元，有會員表示「我家寶寶目前使用科克蘭尿布和濕紙巾，比我們試過的其他品牌都好」、「我做保母超過10年，照顧過多個孩子，這款尿布濕紙巾都很棒很溫和，適合敏感肌或濕疹肌膚，尿布貼合好。」

科克蘭拉繩式垃圾袋。（翻攝自網路）

6.科克蘭拉繩式垃圾袋

Costco的垃圾袋一點也不垃圾，一位Reddit用戶說，「一箱用很久，從沒破過袋子，也幫我搬家好幾百次。」另一人表示同意。

7.科克蘭冷萃特級初榨橄欖油

Costco最棒的商品之一就是這款橄欖油，被認為價格非常划算，會員說「品質一流，而且不像其他看似可靠品牌卻可能摻假。」

