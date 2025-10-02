美國要我晶片五五分 盧秀燕：與美最低底線不能高於周邊競爭國家

台中市長盧秀燕表示，美對台稅率不能高於台灣週邊競爭國。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國商務部長盧特尼克表示希望未來台美先進晶片產能五五分；市議員劉士州今天在市議會專案報告表達憂心，市長盧秀燕表示，最低的底線不能高於周邊競爭國家，如日本、韓國及中國。

市議員劉士州表示，美國要求台灣的晶片要五五分，將嚴重影響台灣的產業，台中市政府有何因應之道。

盧秀燕表示，必須等待中央跟美方談判了，因為是國家性的問題，整個的稅率適用於全國，很希望行政院副院長鄭麗君帶回來好消息，但鄭麗君昨天好像並未在這方面著手著墨，也許還在談判當中，總而言之，他覺得最低的底線就是不能高於周邊競爭的國家，如日本、韓國、中國等。

盧秀燕表示，台中面臨經濟海嘯第一排，因為美國主要針對的這個產業品項幾乎都在台中，如機密機械、手工具、自行車，晶片也是台中最主要的產業，如台積電等，都是在台中，台中在海嘯的地帶，這個經濟海嘯的第一排，政府應全力要來處理這個問題。

盧秀燕表示，因為現在還在等待中央政府去談判的結果，如果萬一不如預期的話，那中部幾個縣市可能經濟上、產業上產生衝擊，要全力以赴，不然的話會很辛苦。

