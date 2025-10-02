股匯雙漲！新台幣一度升破30.4元

台股續創新高，新台幣觀望中一度升破30.4元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕不畏美政府關門風險，美股續創高，台股今早也在台積電領軍下，開盤大漲逾500點，大盤指數再度刷新歷史紀錄，新台幣兌美元匯率也在一早升破30.4元價位，最高觸及30.375元，中午暫時收在30.404元、升值4.6分，台北外匯經紀公司成交量僅3.91億美元。

美國政府因聯邦參議院未能就臨時撥款法案達成共識於當地時間10月1日凌晨0時1分正式關門，此為美政府自2018年以來首次停擺。

匯銀人士指出，從過去經驗來看，美政府停擺對經濟衝擊有限，但實際影響程度還是要取決於持續的時間。若聯準會月底開會前都無法化解僵局，則原訂本週五將發布的就業報告以及下週通膨數據都將難產，少了關鍵數據，將加劇Fed決策的困難。昨日公布的「小非農」就業數據則成為重要參考。

美國9月ADP職位減少3.2萬個，創2個半月最大，勞動市場降溫強化聯準會今年還會降息2次的預期，使美元走勢欲振乏力，日圓兌美元匯率一度升破147價位。

新台幣匯價延續昨日升值走勢，早盤以平盤30.45元開出後，隨台股攻高、外資熱錢匯入，盤中最高觸及30.375元，惟盤中觀望氣氛濃厚，交投偏冷，下午觀察外資動向以及主要亞幣走勢。

