投資人居高思危，季線正乖離創5月以來最大差距 。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股驚驚漲！受到台積電（2330）ADR（美國存託憑證）大漲之故，今日台積電股價再寫天價1370元，也進一步推升台股狂飆、一度大漲逾500點。不過，法人建議，季線正乖離創下5月以來最大差距，歷史經驗都將面臨校正回歸模式，投資人慎防追高，同時也要居高思危。

聯準會主席鮑爾示警股市估值過高，引發美股高檔震盪，加上美國財政部長與商務部長相繼點名台灣幾乎壟斷先進晶片生產的風險，導致市場氛圍轉趨謹慎，昨日台股大漲逾500點後，終場上漲162.37點，不少投資人關心，台股今日會不會像昨日一樣虎頭蛇尾？

請繼續往下閱讀...

法人表示，台股越墊越高，成交量是觀察重點，截至11點半為止，目前成交量仍未超過3500億元，有量縮現象，同時，未來2週還有連假影響，將使內資波段操作意願降低，投資人追高要更小心。

元大投顧認為，季線正乖離一度拉開至9.6%，創下5月以來最大差距，歷史經驗都將面臨校正回歸模式，且盤中類股快速輪動與獲利了結心態恐限制上檔空間，由於操作難度提高，投資人應嚴控持股水位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法