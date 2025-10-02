yes123：中秋獎金創12年新低 多數勞工兩頭空

yes123調查，中秋獎金創12年新低（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕下週一就是中秋連假，多數期待有中秋獎金的勞工恐怕要失望了。根據yes123求職網最新「蛇年中秋禮金與過節計畫調查」顯示，今年僅41.7%的企業會發放中秋獎金，是近12年新低，平均金額僅1293元，還比去年少了64元。

根據yes123求職網調查發現，今年僅有10.8%的企業「會發放中秋獎金，也會發放中秋禮品」，代表這些公司的員工最幸福；相反的，有28.7%的員工「兩頭空」，既無獎金也無禮品。至於禮品部分，40.4%企業願意發放，偏好前5名依序為月餅、文旦、自家產品、鳳梨酥及綜合水果禮盒。對外送禮上，51.6%的企業仍保有贈禮習慣，每份平均936元，也較去年縮水。

yes123發言人楊宗斌指出，中秋獎金被視為年終獎金的領先指標，若中秋縮水，恐顯示企業營運保守，年終紅包恐受衝擊。他並提醒送禮應注意禁忌，例如醫護業不宜送鳳梨或芒果，房仲業者避免芭樂，航空業更忌送「醉雞」。

在過節規劃方面，高達81.8%的上班族有慶祝安排，平均預算7303元、年增6.8%；其中86.3%會烤肉，最愛牛豬羊肉片、海鮮及雞腿雞翅。至於月餅消費，平均每人吃3.7個，最受歡迎口味是蛋黃酥、冰淇淋月餅與鳳梨酥，僅8.5%不碰月餅。

此次調查於9月12日至26日進行，回收有效問卷勞方1337份與資方1066份，在95%信心水準下，誤差值分別為正負2.68%與正負3%。

