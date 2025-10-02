新光三越南西店週年慶開跑 高層齊聚為員工打氣

新光三越董事長吳東昇（中）、副董事長兼總經理吳昕陽（右）、執行副總吳昕昌（左）齊聚為南西店週年慶打氣。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕百貨龍頭新光三越首波週年慶今日起跑，南西店向來是百貨業週年慶當年表現的指標，新光三越董事長吳東昇、副董事長兼總經理吳昕陽、執行副總經理吳昕昌一早就到南西店向員工與專櫃人員加油喊話，南西店週年慶首日業績目標約5億元，預計年增0.5%，南西店週年慶目標挑戰20.8億元，年增1%，吳昕陽表示，先前週年慶預購會成績不俗，預估下午過後購物人潮會逐漸增加，買氣有望進一步上揚。

今年百貨業受到消費者出國、匯率等因素衝擊，化妝品與精品兩大業種陷入苦戰，新光三越今年營收更因店王台中店年初的氣爆意外，少了百億元營收，使得前9月營收年減約20%，隨著台中店順利復業，新光三越全員到齊，全力投入週年慶，期待衝出亮麗業績。

新光三越全台16家分店今年週年慶總目標為197.2億元，年增1.1%，台中店與信義新天地兩大重量級分店將在10月16日加入週年慶行列。

