退休前夕看不慣「2件事」！將月薪近7萬、存款210萬獨子趕出家門

修一在退休前夕，看不慣「2件事」，將月薪近7萬、存款210萬獨子趕出家門。

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名在退休前夕的老父修一（化名），由於看不慣月薪33萬日圓（約新台幣6.93萬元），且又有近1000萬日圓（約新台幣210萬元）存款的37歲獨子雄介（化名），將與父母同住，視為「理所當然」，且從不談論未來，擔憂兒子將成為退休後經濟負擔，因此，對兒子說「我希望你早點搬出去」，也因這句驅逐令，讓雄介意識到維持1個家需要相當大的經濟資源與體力，並感到羞愧不已。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，在東京1家科技公司上班的雄介表示，「我從沒想過父母會讓我搬出去。我只是過著普通的生活」，而且我不是沒有給家裡做貢獻，我每個月給父母大概5萬日圓（約新台幣1.05萬元），每次見面我們都能正常地聊天，我沒想過事情會變得這麼緊張。

然而，今年，父親卻對他說：「我希望你早點搬出去。」父親接著說， 「說實話，我從沒想過我們會一起住這麼久。我突然意識到我已經64歲了。退休在即，管理家庭正成為1個真正的挑戰。」

修一預計每月的退休金約為12萬日圓（約新台幣2.52萬元），但我們的房產稅和水電費每年都在上漲，這給我們的經濟帶來了壓力，然而，兒子卻表現得像是「理所當然」，而不是「我被允許住在這裡」，我意識到我再也承受不了了。

最修一痛苦的是，兒子從來不談未來，看到兒子沒有結婚或獨立生活的計劃，他越來越擔心房子將來會成為負擔。

雄介隨後離開了父母的家，開始獨自住在１間１房的公寓裡，起初，他感覺自己突然被拋棄了，但他說，透過日常生活，他開始意識到很多事情。「我終於意識到，在那之前父母給了我多麼大的支持。在家的時候，我把家務和吃飯視為理所當然。回想起來，我以為自己很獨立，但後來意識到並非如此。」

也因父親的驅逐令，讓他意識到維持１個家需要相當大的經濟資源與體力，並為此感到羞愧不已。

