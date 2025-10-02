焦點股》聯鈞：投信連9買 股價攻漲停

聯鈞投信連9買，股價站上300元。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠聯鈞（3450）在投信法人連9買下，今日股價開高震盪走高，早盤一度攻到漲停304.5元，截至11:10分，股價暫報303元，大漲26元，漲幅逾9%，成交量逾4.5萬張。

外資昨日雖然賣超聯鈞達1247張，為連2賣，但投信買超155張，且是連9買，9個交易日總計買超5749張。

法人指出，聯鈞的美系雲平台客戶第3季起逐漸回復拉貨，聯鈞目前有足夠的成品與在製品庫存，可因應客戶需求回升。而COS（主動式光纖模組）相關業務則受惠於客戶對於雷射封裝相關需求持續增加，第4季產能較去年同期增加3-4倍。

法人認為，聯鈞COS相關業務受惠多家美系光通訊相關客戶對雷射封裝需求強勁，將於2026年進一步顯著擴張產能並驅動該業務相關營收與毛利率成長。而子公司源傑的800G光收發模組也將逐漸開始出貨，並挹注營收與獲利。

聯鈞8月營收5.95億元，年減10%，稅後淨利0.4億元，年增29%，每股稅後盈餘0.27元。累計1-8月營收58.17億元，年增35.5%，上半年每股稅後盈餘2.87元。

