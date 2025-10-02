多國礦場生產中斷、全球搶銅熱再現 ! 外媒 : 「銅價」一路狂飆

全球多國銅礦礦發生黑天鵝事件，引發銅價上漲，也推動全球銅市的狂熱。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球第二大銅礦印尼格拉斯伯格（Grasberg）礦山因泥石流事故宣布停產後，推動全球銅市迅速升溫，銅價也隨之飆升。對此，《彭博》指出，剛果、智利銅礦生產中斷，印尼又因礦難中斷市場供應，支撐了銅價走揚，9月上漲近5%，預計創下2024年同期以來的最大漲幅。

數據顯示，倫敦金屬交易所（LME）本月1日的倫銅報價達1萬360美元/噸，與上月25日的1萬485美元/噸高點相比，顯示出目前市場需求仍是強勁。自今年初以來，銅期貨價格已累計上漲18.5%，並在2個月高點附近徘徊。

專家指出，全球銅供應已經受到多重因素的影響，包括剛果（金）卡莫阿-卡庫拉銅礦，以及智利埃爾特尼恩特礦的生產中斷，這些事件使得今年銅的供應量減少約6%。

隨著銅市的熱度上升，多家大型金融機構紛紛上調銅價預期，並警告市場將進入供應緊張的狀態。其中，法國興業銀行分析師在報告中表示，銅礦停產的時間越長，漲勢持續的時間就越長。格拉斯伯格銅礦事故將對今、明2年的全球銅供應造成0.9%和1.1%的損失，進一步加劇供需緊張，該市場可能出現自2004年以來最大的年度缺口。

高盛則在上月25日下調了今、明2年的全球銅產量預期，將市場預期從「過剩」轉為「短缺」，原因正是格拉斯伯格銅礦的生產中斷。摩根大通預測，今年第4季LME銅價格將平均達到每公噸1萬1000美元，遠高於7月預測的9350美元，並預計明年初將進一步上漲。

