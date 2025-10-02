67歲老翁砸退休金「買套房投資出租」！5年後就慘虧收場

面對通膨下貨幣價值不斷縮水的恐懼，不少人會把錢拿去投資，但若不加思考就輕易動用資金，後悔可不是少見的事。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕面對通膨下貨幣價值不斷縮水的恐懼，不少人會堅信「只存錢資產會縮水，若不運用就會吃虧」之類的話，但如果不加思考就輕易動用資金，後悔可不是少見的事。日本一名67歲老翁田中實（化名）在60歲時領到1800萬日圓（約378萬元新台幣）的退休金，正式退休。他認為退休後資產運用仍是必須的，因此把退休金拿去投資房地產，並採用包租代管模式領租金，豈料之後遇到租金調降、管理費與修繕基金逐年上漲，加上房價下跌，導致最終虧了超過300萬日圓（約63萬元新台幣），得不償失。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，田中實在60歲退休時領到1800萬日圓的退休金，後來他在能負擔的範圍內去兼職工作，目前每個月可拿到16萬日圓（約3.36萬元新台幣）年金過生活。而當時比他小4歲的妻子也即將退休，因此他對老後一直抱有一絲不安。

田中實說：「即使有兼職收入，但和還在全職工作時相比，收入仍是大幅減少。雖然年金也有一定金額，但我認為退休後資產運用仍是必須的。」在這個長壽化的時代，他希望能有更多生活餘裕，於是他跑去參加了房地產投資講座，聽到「東京都內的新成屋套房大樓，資產價值不會下跌」、「採用獨家的包租契約，10年內保證租金，不用擔心空屋」等說法，於是決定動用退休金買房投資。

田中實從退休金中拿出1500萬日圓（約315萬元新台幣），依建議以現金一次付清，買下東京都內的新成屋套房大樓，交給包租代管公司管理，在投資的前2年期間，每個月租金7.2萬日圓（約1.51萬元新台幣）都如期入帳，讓田中實覺得「老後有保障了」，但到了第3年就風雲變色。

在第3年的租約更新時，包租代管公司寄來了一張通知：「因附近租金行情下跌，自下個月起保證租金將減至6.5萬日圓（約1.36萬元新台幣）。」雖然田中實對此抗議，但對方反稱：「契約書已有記載，租金調整是法律認可的公司權利。」

田中實無可奈何，只能接受租金變少。更糟的是，公寓的管理費與修繕基金逐年上漲，實際收益遠低於預期，讓他財務壓力倍增。

在買房5年後，田中實決定出售房產，但購買時1500萬日圓的物件，5年後卻僅能賣1050萬日圓（約220萬元新台幣），縮水450萬日圓（約94萬元新台幣）。扣除購買時約80萬日圓（約16.8萬元新台幣），以及出售時約38萬日圓（約8.19萬元新台幣）的間接成本，即便加上5年出租收益約264萬日圓（約55.49萬元新台幣），田中實最終實際拿回的金額不到1300萬日圓（約273萬元新台幣）。

田中實無奈地表示：「為了老後安心投入的1580萬日圓（約332萬元新台幣），縮水超過300萬日圓。真是後悔莫及，損失慘重。」

報導分析，田中實的經歷並非個案。所謂「新成屋套房大樓」加「包租（租金保證）」的組合，看似安全，其實暗藏大陷阱。首先是日本首都圈的中古公寓，隨著屋齡增加價格會下降，因此「新屋就不會跌」的說法極具風險。但隨著不同地區與物件特性不同，也不是所有物件都下跌。

再來是包租契約的誤解，「租金保證」並不代表契約期間內租金永遠不變。包租契約受日本法律《借地借家法》的規範，包租代管公司有權依周邊行情要求房東減租。

報導建議，在投入老後資金時，務必不要被眼前的利益或安心感迷惑，正確評估物件價值，並充分理解契約風險，才能避免重大損失。

