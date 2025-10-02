自由電子報
焦點股》緯創：CoreWeave加持 再戰150元關卡

2025/10/02 10:43

法人指出，緯創2025年營收顯著成長，主要受惠於大客戶戴爾拉貨力道增強，以及集團關係企業緯穎出貨量攀升。（資料照）法人指出，緯創2025年營收顯著成長，主要受惠於大客戶戴爾拉貨力道增強，以及集團關係企業緯穎出貨量攀升。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕資料中心營運商CoreWeave在Meta大單助攻之下，可望帶動AI伺服器品牌廠戴爾（Dell）出貨，其中，緯創（3231）作為戴爾重要機櫃供應商，營運前景跟著沾光，激勵緯創今日盤中股價帶量再戰150元關卡，截至上午10時11分站上152元，漲幅4.11%，成交量6萬7055張。

法人指出，緯創今年營收顯著成長，主要受惠於大客戶戴爾拉貨力道增強，以及集團關係企業緯穎（6669）出貨量攀升，促使旗下伺服器業務成為業績核心動能，佔整體營業額逾7成以上，後續在市場需求驅動下，預期2026年的機櫃出貨量還能更上一層樓，在AI伺服器領域保持強勢地位。

緯創指出，公司自從2023年切入人工智慧（AI）關鍵客戶供應鏈之後，產品結構快速翻轉，資料中心動能明顯放大，形成新一輪成長曲線。後續將以「元件到系統、再到網通與售後」的端到端能力，強化在雲端服務供應商（CSP）與原始設備製造（OEM）兩端的市占率。

