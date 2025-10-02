買來至少可開15年！5款跨界休旅車被點名「有夠耐操」

Toyota RAV4被點名是「至少能開15年的跨界休旅車」。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕對於預算有限的消費者而言，跨界休旅車（Crossover SUVs）兼具休旅車與轎車的優點，美國理財網站近期就整理出了5款「至少能開15年的跨界休旅車」，分別是Toyota RAV4、Subaru Forester、 Hyundai Tucson、Honda CR-V和Hyundai Ioniq 5。

美國理財網站《GOBankingRates》報導，Toyota RAV4在美國市場起價為3萬645美元（約93萬元新台幣），而RAV4也被廣泛認為是現代跨界休旅車市場的開創者，在過去30多年一直是暢銷車款。買家可以信賴Toyota 良好的高耐用性口碑，當RAV4需要進廠維修時，維修費用也不會高得離譜。德國汽車修護廠（German Car Depot）老闆暨技師蓋爾芬德（Alan Gelfand） 表示：「Toyota 造車的壽命就是15到20年。即使是油電混合版本，維修也保持簡單，這就是為什麼它們能跑這麼久的原因。」

其次是Subaru Forester，該車款在美國市場起價為3萬1415美元（約95萬元新台幣），報導分析，Subaru Forester標配四輪驅動，非常適合經常遇到惡劣天氣的地區。《消費者報告》（Consumer Reports）2025年評選Subaru為全球最可靠的汽車品牌。蓋爾芬德補充說：「只要車主定期進行換油、正時鏈條保養，以及其他例行維護，Forester要開超過15年絕對不成問題。」

不甘落後於日系對手，Hyundai Tucson也榜上有名，該車款在美國市場起價為3萬200美元（約91萬元新台幣），在《美國新聞與世界報導》（U.S. News and World Report）2025年最佳SUV品牌評選中，Tucson奪下冠軍。油電版本的Tucson Hybrid更是大受好評，獲得9.3分（滿分10分）的高分評價。有些車型具備231匹馬力，但仍能達到36至38 MPG的油耗表現。

蓋爾芬德指出，若保養得宜，Tucson可靠性高，可穩定開15至20年。「它的10年動力系統保固涵蓋了初期的大部分需求，再加上引擎的耐用性，能夠再延長多年壽命。」

再來是Honda CR-V，該車款在美國市場起價為3萬1495美元（約95萬元新台幣）。CR-V同樣提供混合動力版本，具備更佳的油耗效率與更高的馬力。再加上安全性與可靠性評比表現優異，成為許多駕駛人持續選擇的理由。

汽車研究平台 FindByPlate.com 總經理卡爾金斯施密特（Ruth Calkins-Schmidt）大讚 CR-V：「在同級車中，它的油耗表現非常優秀，安全配備如盲點偵測與智慧型定速巡航控制系統更是標配，能讓駕駛更安心。」

最後一款是Hyundai Ioniq 5，美國市場起價為4萬4100美元（約133萬元新台幣）。Ioniq 5連續兩年榮獲《凱利藍皮書》（Kelley Blue Book）電動車（EV）類別的最佳購買獎，獲獎原因實至名歸。因為它能在短短18分鐘內從10%充電至80%，電池續航里程依不同車型而定，介於245至318英里（約394至511公里）。

卡爾金斯施密特補充：「Hyundai Ioniq 5擁有使用者友善的科技設計、快速充電，以及寬敞的車室空間，而且它的內裝設計雖然先進，卻不會未來感過頭到讓人困惑。」

