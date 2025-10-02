焦點股》毅嘉：9月營收創近11年新高 開高震盪

毅嘉9月營收創近11年新高。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕軟板股毅嘉（2402）在9月營收創今年、以及近11年新高激勵下，今日股價以54.1元、上漲1.6元開出，但在逢高獲利賣壓出籠下，股價一度殺到平盤以下，高低震幅逾4%，截至9:36分，股價暫報52.9元，上漲0.4元，漲幅0.76%，成交量逾5000張。

毅嘉在客戶需求暢旺的帶動下，9月自結合併營收9.88億元，創下近11年來單月新高，年增13.47%、月增3.31%，第3季單季合併營收28.85億元，年增10%，累計前9月營收81.24億元、年增16%。

毅嘉9月營收中，軟板整合元件產品營收為7.95億元、機構整合元件產品營收為2億元。

展望未來，毅嘉指出，汽車智慧化的趨勢將持續為公司在車用市場領域的拓展帶來機會，而毅嘉也將持續朝全模組解決方案供應商的方向轉型，除了車用產品外，機器人、無人機及光通訊等領域產品，將為未來營運增添成長動能。

