川普打印度招招致命！ 謝金河分析：印度左右逢源的時代過去了

美國總統川普。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前表示，若俄羅斯不準備達成協議結束戰爭，美國「充分準備好實施非常強而有力的關稅」，而中國和印度持續向俄國採購能源，資助俄國的戰爭機器。川普要求歐洲盟邦「必須和美國採取相同措施」，立即停止向俄國採購石油和天然氣，「否則我們都是在浪費時間」。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，川普打印度招招致命，印度左右逢源的時代過去了！

謝金河在臉書PO文表示，在拜登任內，印度是美國印太戰略的核心，拜登聯合印度牽制中國的戰略，讓印度的國際地位大幅提升，印度也躋身大國行列。但川普上來後這個情勢完全改觀，過去印度在美中角力下，大喇喇向俄羅斯購買低價原油，並且精煉再出售到歐盟，從中賺差價，川普要求絕對不可以，但莫迪不從，川普直接開徵印度50%關稅，成為全球極少數對美國關稅超過50%的國家。

謝金河指出，接下來川普針對印度出口大宗的仿製藥，開徵100%關稅，川普示警國際藥廠不在美國生產，將課更重的關稅，這一刀直接砍在印度身上，最近川普宣布的H-1B，這是針對一直以來的IT外包直接下重手。過去卅年，印度人有英語的優勢，一直都是美國科技大廠IT外包的大國，印度全國有超過四百萬人從事IT外包的工作，過去像Google為了節省成本，大量僱用廉價的印度IT外包人員，僱主只要付擔每人1000美元，現在川普直接提高到10萬美元，川普希望美國科技大廠能夠多聘用美國的人才。現在這一刀砍下去，除了科技大廠成本提升，也斷了印度外包的後路。

謝金河直言，在IT外包的市場，印度占比72.6%，遙遙領先第二名的中國12.5%，川普揮大刀，印度受到衝擊最大。面對川普壓力，莫廸擺出強硬姿態，例如，向俄羅斯購買石油，他拒不妥恊。這次他特別到中國和普丁，習近平會晤，川普立刻警告金磚國如果要結盟對付美國，他會將他們「殲滅」，這個話很直接，也告訴莫迪，印度左右逢源的時代過去了！

