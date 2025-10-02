焦點股》群聯：記憶體需求火熱！出關首日跳空漲停

群聯受惠記憶體產業復甦，股價強漲。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕AI（人工智慧）需求火熱，帶動記憶體產業迎來反轉，美光（Micron）昨日股價大漲8.86%，記憶體族群今日火力全開，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片廠群聯（8299）今日結束分盤處置，出關首日氣勢如虹，開盤跳空漲停，漲停價796元，創掛牌新高價，但在9:07分左右漲停打開，多空激烈交戰後，買盤再度進駐，股價再鎖漲停。

截至9：28分左右，群聯股價漲停，成交量逾9000張，漲停委買張數逾1400張。

美系外資指出，AI帶動記憶體需求超乎預期，不僅有高階產品緊俏，就連NOR Flash、SLC NAND與DDR4供給也逐漸吃緊，NOR Flash價格持續上漲，未來恐出現供應缺口，至於SLC NAND需求因雲端與AI應用，未來可能嚴重缺貨。看好群聯隨著企業級與雲端市場需求成長、控制器產品組合升級，加上報價改善，成為產業復甦主要受惠者。

