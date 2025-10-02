台股開盤》台積電飆1365元、指數登26489點 雙雙創新天價

台積電飆1365元、指數登26489點，雙雙創新天價。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕無畏美國政府關門，美股4大指數週三全面收紅，其中又以科技股最亮眼，費半漲逾2%，而台積電ADR漲勢更大，大漲3.29%，受此激勵，台股週四在台積電開盤大漲35元，指數漲409.4點，以26392.31點開出，在台積電領軍電子全面上攻，隨著台積電在買盤追價來到1365元，再刷新天價，指數也跟著飆高，大漲507點，來到26489點，同步刷新天價，不過，受金融、航運等類股走跌拖累，指數漲勢收斂，早盤指數漲400點。

美國聯邦政府雖然關門，但市場預期聯邦準備理事會（Fed）將進一步降息，週三美股主要指數微幅收紅，道瓊與標普再創新高。台積電ADR上漲3.29%。

道瓊工業指數上漲43.21點或0.09%，收報46441.10點。

標普500指數上升22.74點或0.34%，收在6711.20點。

那斯達克指數揚升95.15點或0.42%，收22755.16點。

費城半導體指數上揚130.46點或2.05%，收6500.28點。

