黃金漲瘋了！直逼3900美元 飆升到歷史高點

金價週三（1日）衝上歷史新高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕金價週三（1日）衝上歷史新高，受到美元走弱與美國政府關門引發的避險需求推動，同時偏軟的就業數據也加強了市場對美國聯準會（Fed）本月降息的預期。

現貨黃金上漲 0.1%，報每盎司 3866.66 美元，盤中一度觸及 3895.09 美元的歷史高點。

12 月交割黃金期貨上漲 0.6%，報每盎司 3897.50 美元，創收盤新高。

美元兌一籃子主要貨幣走弱，使得以美元計價的黃金對海外買家而言更為便宜。Marex分析師梅爾（Edward Meir）表示：「美元承壓，因為通常在政府關門時，市場對美國的情緒會變得非常負面。」他補充說，美元與美國股市都是受害者之一。

梅爾指出，疲弱的「小非農」ADP就業報告對美元毫無助益，並強調經濟放緩與利率下降通常對金價有利。

美國民間企業9月減少3.2萬就業人口，8月數據則由先前公布的增加5.4萬個，下修為減少3000個。路透調查的經濟學家原先預期9月民間企業就業將增加5萬個，此舉顯示美國勞動市場加劇疲軟。

由於黨派分歧導致國會和白宮未能達成撥款協議，美國政府已關閉大部分部門，數以千計的聯邦工作恐面臨風險。此次美政府關門可能導致包括原定週五（3日）發布的非農就業報告（NFP）在內的重要經濟指標延後公布。

根據CME FedWatch工具，投資人目前預估10月降息的機率高達99%。

