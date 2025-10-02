國際油價崩至16週新低！專家警告：跌破60美元美國產油恐停擺

國際油價週三（1日）下跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（1日）下跌，已連續3個交易日下跌，觸及16週新低，主因美國政府關門加劇了市場對全球經濟的擔憂，同時交易員預期石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）下個月計畫增產，將使市場出現更多供給。專家示警，如果油價維持在每桶60美元附近，美國石油產量增長將停滯。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌59美分，或0.9%，收於每桶61.78美元。

布蘭特原油期貨下跌68美分，或1.0%，收於每桶65.35美元。

這是布蘭特原油期貨自6月5日以來的最低收盤價，也是紐約期油自5月30日以來的最低收盤價。

3名知情人士透露，OPEC+可能同意在11月將產量提高至每日50萬桶，這數字是10月增產幅度的3倍，因為沙烏地阿拉伯正尋求奪回市佔率。

不過，OPEC在社群平台X上表示，媒體報導稱該組織計畫增產每日50萬桶的消息具有誤導性。OPEC在聲明中指出，OPEC+的一個小組在週三的會議上強調，各成員國需完全遵守原有的減產協議，並要求部分先前超額生產的成員額外減產，以作為補償。

美國原油庫存上週增幅超乎預期，也對油價帶來壓力。美國能源資訊署（EIA）表示，截至9月26日當週，原油庫存增加了180萬桶，高於路透調查分析師預估的100萬桶。消息人士前一天稱，美國石油協會（API）報告同期原油庫存減少370萬桶。

Price Futures Group高級分析師弗林（Phil Flynn）指出：「原油庫存上升，部分是因出口下滑所致，而出口疲弱可能反映需求減弱，在美國政府關門以及市場預期經濟放緩、需求受壓的情況下，油市已出現大幅拋售。」

美國主要石油生產商之一的「Diamondback Energy」執行長週三表示，如果油價維持在每桶60美元附近，美國石油產量增長將停滯，因為在該水準下，許多鑽井計畫已不再具有盈利性。

