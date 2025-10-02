想分食台積電訂單？傳英特爾洽AMD爭取代工

近期英特爾利多不斷，再傳洽AMD爭取代工， 激勵昨日股價一度大漲7%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕市場再傳出，（Intel）正與超微（AMD）洽談，希望爭取AMD成為其晶圓代工客戶。據《Semafor》報導，知情人士指出，目前雙方仍處於初步討論階段，評估AMD是否可能將部分產品交英特爾代工。

不過，英特爾現階段尚不具備生產AMD最先進高利潤晶片的技術能力，這部分的製造主要仍仰賴台積電（2330），但倘若達成協議，AMD會將多少製造需求轉移至英特爾，以及是否伴隨直接投資，還不明朗。

請繼續往下閱讀...

分析師指出，值得關注的是，AMD維持與白宮良好關係的考量。該公司今年稍早因出口管制而影響在中國大陸的晶片銷售，而川普政府最近放寬了部分限制。

近來英特爾利多消息不斷，除了獲得白宮支持與資金挹注，將部分補助款轉換成股權，並吸引輝達（NVIDIA）與軟銀集團投資。另外，也傳出正與蘋果（Apple）洽談潛在入股。市場認為，這些訊息被視為，科技產業對這家陷入困境晶片大廠的信心表態。

過去7週內，英特爾獲得白宮支持與資金挹注，將部分補助款轉換成股權，並吸引輝達（Nvidia）與軟銀集團投資，之後再傳出與蘋果（Apple）洽談潛在入股，現在更有洽AMD爭取代工，這些進展被視為，科技產業對這家陷入困境晶片大廠的信心表態。

儘管英特爾的製程技術被被認為落後台積電，但在川普政府推動「美國需要晶片製造冠軍」的政策方向下，美國大型科技公司已開始將部分產能（主要是較低階晶片），轉移至英特爾的美國晶圓廠。

消息傳出後，英特爾昨日股價顯著上揚，週二一度大漲7.12%、收盤35.94美元，累計今年以來漲帳已近78%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法