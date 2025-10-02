台股扮要角！彭博：3箭齊發 亞股第4季跑贏美股

3箭齊發！策略師表示，亞股第4季跑贏美股。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕亞股第4季將跑贏美股，彭博1項調查顯示，由於市值便宜，加上中美貿易緊張局勢的緩解和聯準會降息的前景，在3大利多齊發下，策略師押注第4季亞股將跑贏美股。

全球聯合家族辦公室 SGMC Capital Pte指出，亞洲的市值具有吸引力，除了中國的增量政策支持外，韓國和台灣更強勁的科技和半導體勢頭提供了額外的推動力。

報導指出，MSCI 亞太指數今年上漲了約22%，超過標普500指數14%的漲幅，而根據彭博在9月底對15名策略師和基金經理進行的非正式調查中，超過3分之2的人表示，他們預計這種優異表現將持續下去。

受訪者指出美股面臨一系列風險，包括市值過高、反彈集中在少數大型股上，以及潛在的關稅相關衰退。這一轉變凸顯了在後疫情時代，長期落後的亞洲如何重新獲得動力。

根據彭博社彙編的數據，MSCI 亞洲指數的預期本益比約為16倍，低於標普500 指數的23倍。除了市值便宜之外，中美貿易緊張局勢的緩解和聯準會降息的前景也提振了亞洲股市的前景。

Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan表示，亞股在第4季度提供了引人注目的報酬，不僅市值遠低於美國同行，獲利增長也處於類似水平，隨著美國人工智慧貿易的鞏固，亞洲將受益於內需、政策寬鬆和企業基本面改善。

儘管亞洲地區前景光明，但戰略家們對於哪個國家將帶頭衝鋒存在分歧，不過，日本將成為最大受益惠，3分之1的受訪者青睞其支持性政策和企業改革，同樣比例的人喜歡中國，許多人在中國擁有的市場和不斷增長的科技行業看到了機會。

Van Eck Associates Corp跨資產策略師 Anna Wu表示，即將於10月召開的四中全會應該會明確下1個5年計劃，並可能標誌著政策優先事項的轉變，這將有助於恢復情緒，並吸引投資者回到以有吸引力的估值交易的低資產市場。

可以肯定的是，北京可能出現政策失誤、貿易緊張局勢再度加劇以及美國經濟放緩可能比預期更大等持續風險，削弱了樂觀情緒。其中任何一個都可能迅速削弱人們對亞洲脆弱捲土重來的信心。

但如果看漲的預測被證明是正確的，那麼亞洲可能已經開始對全球股票的領導地位進行重大再平衡。

