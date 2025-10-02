擁有840萬存款前公務員！入住養老院僅1年被勸離 原因超悲傷

擁有840萬存款前公務員，入住養老院僅1年，疑患有早期癡呆症被勸離。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有4000萬日圓（約新台幣840萬元）存款，月領20萬日圓（約新台幣4.2萬元）退休金的1名76歲前公務員加藤先生（化名歲），兒子覺得父親獨自1人生活太辛苦，建議其搬到養老院，而加藤也被豪華的設施吸引，當下決定搬去養老院，沒想到才入住1年，兒子就接到養老院要求父親搬離，原因是父親疑患有早期癡呆症，而該機構不提供此項護理服務。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，加藤先生工作期間曾擔任公務員，從65歲起享受著舒適的退休生活，每月有約20萬日圓的退休金，還有一大筆積蓄，目前他的積蓄約為4000萬日圓。

幾年前，加藤失去了摯愛的妻子，從那時起，便獨自居住在郊區的1棟獨立式住宅，而住在遠方的孩子們也會定期來看望他，加藤對孩子們心懷感激。

然而，隨著年齡的增長，體力逐漸下降，每個動作都耗時更長，面對陌生的家務，讓他感到十分吃力，當我75歲高齡，加入「高齡老人」的行列時，大兒子問我：“你年紀大了，一個人生活肯定很辛苦吧。也許是時候放鬆一下了。我聽說附近最近開了1家不錯的設施，你去看看怎麼樣？”

加藤恰好對「臨終計畫」感興趣，在長子的推薦下，他決定參觀該機構，起初加藤並沒有抱太大的期望，但當他和工作人員一起參觀設施時，感到很驚訝，房間不僅乾淨，而且設施齊全，您不會認為這是1家養老院，裡面有卡拉 OK 室、遊戲室和屋頂露台。

“我想我可以在這裡幸福地度過我的餘生。”加藤當場就決定搬進去住，而他的大兒子也因為父親的最終住所已經確定而鬆了一口氣。

然而，搬進去大約1年，兒子突然接到了養老院的電話，院方說，很抱歉，我們需要請你父親搬離該機構。

當兒子被這個令人震驚的通知嚇到時，院方主管解釋說，我們機構不為患有癡呆症的老人提供護理服務，所以如果他們需要護理，就必須離開機構，而院方的工作人員表示，加藤懷疑患有早期癡呆症。

在得知此消息後，兒子苦苦哀求院方，院長卻厲聲說道：「對不起，這裡是『健康型付費養老院』。」院長告訴大兒子，如果確診是癡呆，就得另找住處，這讓大兒子無所適從。

