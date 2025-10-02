退休金全泡湯！60歲翁追夢開店 踩3大陷阱慘敗收場

越來越多銀髮族在退休後選擇創業，但也常出現因為「自身社會經驗豐富」而判斷失誤的悲劇結局。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多銀髮族在退休後選擇創業，手上拿到的退休金，是他們追逐第二人生夢想的資本，但也常出現因為「自身社會經驗豐富」而判斷失誤的悲劇結局。日本一名曾在大型企業擔任部長的田中徹（化名）退休後決定實現夢想，也就是開一間咖啡店，他完全不把妻子智子（化名）的擔憂放在眼裡，最終赤字卻越來越大、黯然收攤。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，田中徹在60歲退休時決定開咖啡店實現夢想，雖然他自身並非餐飲業出身，但過去在公司任職時，主導過多個專案並獲得成功，這些經驗也讓他覺得自己具備成功的經驗。於是，徹將3600萬日圓（約756萬元新台幣）退休金中的2000萬日圓（約420萬元新台幣），拿去當作開店與營運資金。

智子抱怨：「他（徹）選的開店地點離車站很遠，又在人煙稀少的住宅區。我問他『這裡真的沒問題嗎？』他卻回『這是我要做的事，我跟外行人不一樣』。」面對丈夫的堅持，智子也無力阻止。

徹的邏輯是：「真正好的店，顧客會專程找上門。」而且徹堅信自己「有能力打造真正的精品」，有著滿滿自信。

剛開幕時店裡一度熱鬧非凡，昔日部下、客戶紛紛送花祝賀，鄰居也因好奇前來，這讓徹的自信更因此轉為篤定。然而，不久後徹就意識到，那股熱鬧只是一時的「開門紅」。因為在1個月後，熟人全都不再上門。智子問起時，徹卻總是堅稱「沒問題」。

智子抱怨：「畢竟他（徹）完全沒有做宣傳，當然會這樣。我建議他試試社群媒體，他卻煩躁地回：『我不想靠打折吸客，我的方式沒錯！外行少插嘴！』但明明他自己也是外行。」

顧客始終不見增加，赤字卻越來越大。智子說：「有一天，他（徹）把存摺交給我，顯示帳戶裡已經見底。他想用剩下的退休金再撐下去。我當著他的面，把存摺關起來放回桌上。我知道，如果不這麼做，他永遠不會醒悟。」

智子認為：「徹無謂的自尊心才是失敗的最大原因。」

報導提到，在銀髮族創業中，餐飲業佔比不少，但餐飲業的淘汰率極高，據說開業5年就有約8成會倒閉。特別是像徹這樣的職場生涯成功者，反而更容易陷入創業的「三大陷阱」。

首先是把大企業經驗用在小店經營，在大企業當部長，帶領部屬完成任務，與獨自經營小店完全不同。再來是產品導向的盲點，創業者自以為，好的東西就會有人買單，但商業的基本是「市場導向」，必須提供顧客需要的東西，若沒有行銷與銷售策略，最終只淪為自我滿足。

最後，缺乏持續性的來客策略，因為開店初期的熱鬧，來自徹的人脈，若要維持營運，就必須不斷吸引新的顧客。徹所看不上的社群媒體，其實是現代小店最重要的行銷工具。

