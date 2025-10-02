公務員老公把退休金全拿去還貸款！妻子傻眼：我的退休人生呢？

退休金對多數人來說是支撐老後生活的「最後一道防線」。然而若過度依賴退休金，在退休的同時也可能面對殘酷現實。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休金對多數人來說是支撐老後生活的「最後一道防線」。然而若過度依賴退休金，在退休的同時也可能面對殘酷現實。日本一名59歲婦人山本佳子（化名），發現剛從公務員身分退休的62歲丈夫山本浩一（化名），手上的2000萬日圓（約421萬元新台幣）退休金所剩無幾，一追問才發現，浩一一口氣把退休金拿去還房貸、車貸和卡債，導致退休金僅剩下300萬日圓（約63萬元新台幣），這令佳子想提早辭職享受退休生活的計畫徹底崩潰，不得不決定繼續工作。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，浩一是今年春天剛退休的國家公務員。由於調任頻繁、經常不在家，佳子原本滿心期待，隨著丈夫退休，自己也從長年的工作中解放出來。

佳子在當地一家小公司擔任事務員，當兩個孩子升上大學時，根本沒辦法存錢，隨著房貸、生活費與教育費不斷壓迫，最終只能仰賴「退休金與年金」作為老後生活的命脈。有鑑於夫妻兩人的退休年金，合計每個月可以拿到約25萬日圓（約5.26萬元新台幣），加上超過2000萬日圓的退休金。佳子心想：「有了這筆退休金，就能去旅行，還能整修房子。」

然而，浩一卻突然和她說：「其實，退休金幾乎所剩無幾了。」佳子一度懷疑是否遭遇投資詐騙。然而，丈夫口中揭露的，卻是更現實、更深層的問題。

浩一坦言：「房貸還剩1200萬日圓（約252萬元新台幣），我一次性清償了。另外，車貸還有300萬日圓，以及200萬日圓（約42萬元新台幣）的卡債。」合計起來，這些債務還款總額達1700萬日圓（約358萬元新台幣），換句話說，從2000萬日圓扣除後，退休金僅剩下300萬日圓。佳子聽完後直接傻了，這讓她原本想提早辭職退休的計畫徹底崩潰，不得不決定繼續工作。

報導分析，山本夫婦的問題在於沒有把資產與負債看清楚，沒有精確掌握房貸與車貸的餘額，只顧眼前的薪水與信用卡繳款，完全忽視家計全貌，心想「退休金到時候會解決一切」，這種過於天真的想法反而釀成惡果。

所幸的是，山本夫婦目前仍然健康、能夠工作。即使從現在開始，只要有計畫地儲蓄，並全面盤點並「可視化」開支，也仍然完全有機會避免老後破產。

