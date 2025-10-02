美股收盤》道瓊、標普創新高 台積電ADR漲3.29％

美國聯邦政府雖然關門，但市場預期聯邦準備理事會（Fed）將進一步降息，週三美股主要指數微幅收紅，道瓊與標普再創新高。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦政府雖然關門，但市場預期聯邦準備理事會（Fed）將進一步降息，週三美股主要指數微幅收紅，道瓊與標普再創新高。台積電ADR上漲3.29%。

由於美國總統川普與國會議員就民主黨人要求的醫療保健經費的談判陷入僵局、導致短期撥款法案未能在國會表決中過關，美國聯邦政府在美東時間十月一日午夜關門，這也是時隔近7年再度停擺，數以千計的聯邦員工面臨休假命運。美國副總統范斯表示，若情況持續下去，將不得不裁員。

由於參院預算協商停擺，參議員預估要到週五才會再次投票，支出僵局至少會持續三天。Kalshi及Polymarket兩大預測平台顯示，美國政府關門恐持續約11天，停工恐會拖到10月中旬。

不過美國週三也公布有「小非農」之稱的ADP就業報告，數據顯示9月民間就業爆冷減少3.2萬人，降幅創下2年半新低，遠遜於市場預期，進一步提高聯準會降息的可能性，美股主要指數逆勢收漲。

其中道瓊收在46441.10 點，寫下2025年第九次收盤新高，標普收在6711.20 點，創今年以來第29次破頂紀錄。那斯達克漲幅則是超過0.4%。

道瓊工業指數上漲43.21點或0.09%，收報46441.10點。

標普500指數上升22.74點或0.34%，收在6711.20點。

那斯達克指數揚升95.15點或0.42%，收22755.16點。

費城半導體指數上揚130.46點或2.05%，收6500.28點。

