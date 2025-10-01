下一代CPU均採台積電2奈米! 超微、英特爾有望創新格局

超微與英特爾新系列產品均採台積電2奈米製程。（取自台積電）

〔編譯魏國金／台北報導〕科技媒體《wccftech》指出1日報導，台積電2奈米製程預料將改變超微與英特爾的格局，因為這兩家公司圍繞該製程打造其下一代中央處理器（CPU）產品系列。

根據摩根士丹利的報告，超微與英特爾預料將採用台積電2奈米製程，將其整合進其下一代CPU產品系列，比如EPYC Venice 與Nova Lake架構，這些發展顯示，從行動到高速運算，科技世界的每個主流領域都依賴這家台灣巨擘。

請繼續往下閱讀...

報導指出，依據＠QQ_Timmy分享的摩根士丹利報告顯示，超微與英特爾可能於2026年上半年加入台積電N2的客戶名單中。超微官方宣布，其下一代超微EPYC處理器（代號Venice），已經完成設計定案（tape-out），將採用台積電先進的2奈米製程技術。

報告說，根據其產業調查，英特爾可能將其下一代「Nova Lake」高階CPU於2026年外包給台積電，因其良率優於英特爾的18A（低於40%）。

《wccftech》報導說，眾所周知，超微預料是台積電2奈米製程的首批客戶之一，該公司將採用該製程生產下一代EPYC Venice資料中心CPU。執行長蘇姿丰數月前已正式公布該公司採用2奈米製程的計畫，因此相關訊息不令人意外。

英特爾Nova Lake採用台積電2奈米製程的主因，在於18A製程良率低於水準，迫使英特爾尋求台積電。英特爾已表示其CPU產品轉向台積電的計畫，宣稱該公司優先考慮的是客戶滿意度，即使需要外部採購晶片亦然。

報導說，隨著Nova Lake已交付台積電，目前關注焦點落在英特爾Panther Lake系列產品，因為將揭示18A製程的發展狀況，依據目前訊息，Panther Lake預計本季首度亮相，並計畫明年第1季量產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法