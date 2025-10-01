直言台美晶片產能55分「不切實際」 中經院學者：川普任內不可能達到

中經院學者直言，台美晶片產能五五分是不切實際的想法，絕對不可能在川普任內達到。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕外媒報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）多次強調，基於美國國家安全，必須在美國本土製造晶片，近期更建議台美晶片產能應五五分。對此，中經院學者直言，這是不切實際的想法，絕對不可能在川普任內達到。

美方提出台美晶片產能五五分論，引起外界擔憂恐弱化「矽盾」影響力。行政院副院長鄭麗君日前再度赴美國談判對等關稅，今（1）日清晨搭機返台在桃園機場受訪表示，「晶片五五分」是美方想法，談判團隊從未做出這種承諾，這次沒有討論這項議題，也不會答應這樣的條件。

中經院副院長陳信宏今受訪表示，美方其實是提出一個非常不切實際的構想，台積電目前在美國亞利桑那州有3座廠，處於剛完工或是建廠階段，以台積電承諾總投資1650億元的規模來看，應要建造6個晶圓廠、2個封裝廠及研發中心，這其實後面幾個廠都還沒完全啟動，因此要達到台美晶片製造五五分，「我相信在川普的任內，這件事情絕對不可能達到」。

陳信宏續指，談及投資對關稅談判的影響，「事實上台積電目前沒有被取代的可能性」，例如三星的美國廠尚未完工，台積電起碼已完成一座廠，更重要的是，即便日本半導體製造商Rapidus具備2奈米能量，地點也是在日本北海道，Rapidus未來若要進入美國市場，也是會有關稅壓力存在，綜合上述，台美晶片五五分是不切實際的構想。

