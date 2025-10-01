15年來月薪不到1萬元！40歲男害怕「1件事」不願走出「舒適圈」陷入無盡懊悔

一名越南40歲男子接受每月300美元的薪水，過去15年來，他一直從事辦公室文職工作，擔心如果現在辭職，沒人會僱用他。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕一名越南40歲男子接受每月300美元（台幣9000元）的薪水，過去15年來，他一直從事辦公室文職工作，擔心如果現在辭職，沒人會僱用他。越南媒體VnExpress報導，該男子（M，化名）即使在工作沒有升遷或技能提升的機會下，也缺乏改變勇氣，停滯性的成長，陷入惡性循環，不願走出「舒適圈」，學習新技能或創業。年輕時錯過了機會，所以現在只能活在無盡的擔憂之中。

M的工作主要是行政方面，像是資料輸入和處理文書工作。壓力不大，但也沒什麼前途。十多年過去了，他仍然在同一個地方工作。



很多人勸他辭職去找薪水更高的工作，但他只能苦笑，因為他知道自己不敢這麼做。40歲了，害怕失業、害怕投履歷被拒、害怕離開這份工作，找不到其他出路。更害怕一旦失去收入，無論收入多微薄，都會成為家庭的負擔。

他嘗試過幾次申請其他職位，但都遭遇沉默回應或拒絕。對於感興趣的工作則需要英語、技術技能和管理經驗，而他除了十多年的簡單文書工作經驗外，什麼都沒有。有一次，一位招募人員甚至直截了當地問道：「你40歲了，能承受這麼高壓力的工作嗎？」他一時不知該如何回答。

即使當前的工作沒有升遷或技能提升的機會，但它是M的生命線。每個月都保證他的家人不會挨餓。他知道辭職肯定會導致長期失業，就像許多和同年紀的人一樣。

於是，他陷入了一個惡性循環：想要改變卻缺乏勇氣，停滯不前，越來越沮喪，然後又一次渴望改變。每天早上，我都坐在同一張桌子前，打開同一台電腦，重複著同樣的任務。每個月月底，錢都夠基本開銷了，然後又一個月的掙扎又開始了。

有人建議他走出「舒適圈」，學習新技能或創業。但考慮到已經40歲了，肩負家庭責任，健康狀況每況愈下，經驗又有限，這感覺太奢侈了。年輕時錯過了機會，所以現在只能活在無盡的擔憂之中。

40歲的人生就像站在一座腐朽的橋上：「前進或後退都有可能倒塌，而原地踏步只能延緩那不可避免的崩塌」。他堅持這份的工作，並非因為熱愛，而是因為別無選擇。

M在媒體上呼籲年輕人，許多中年工人生活在無聲的絕望之中，不敢辭職，不敢冒險，默默地守著低薪工作，因為這個年齡層的失業更加可怕。這是如他過去犯下的錯誤所造成的後果。他呼籲年輕人還有奮鬥的動力，就不要停止學習，提升自己的價值。否則，有一天可能會像他一樣，陷入困境。





