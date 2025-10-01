美勞動市場疲軟加劇！9月小非農就業縮減3.2萬人創2年半最大減幅

美國9月ADP就業減少3.2萬人，遠低於預期。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕在美國政府關門，導致關鍵經濟數據中斷公佈之際，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國民間企業9月減少3.2萬就業人口，遠低於道瓊預期的增加4.5萬人，創2023年3月以來最大降幅，顯示美國勞動市場加劇疲軟。

CNBC報導，除了9月民企就業人口減少外，8月新增就業人口也較先前公佈的5.4萬人，修正減少3000人。

請繼續往下閱讀...

該報告週三公佈的時間點，正值美國政府陷入7年來首度的關門，如果未來兩天兩黨未能達成協議，美國勞工統計局將不會公佈9月非農就業報告，勞工部週四也不會公佈每週初領失業救濟人數。勞工部上一次延後公佈就業報告是在2013年。

聯準會（Fed）官員依據就業報告制定利率決策。聯準會下一次政策會議是在10月28、29日舉行，這意謂在此之前，將不會有其他就業數據公佈，因此，ADP數據顯得格外重要，市場廣泛預期聯準會將再降息0.25個百分點。

ADP數據顯示，9月就業流失遍佈各行各業，抵銷隨著學校開學，以及醫療照護持續招聘而增加的3.3萬份工作。

整體而言，服務業減少2.8萬就業人口，商品製造業者裁員3000。員工人數低於50人的企業裁員4萬人，員工人數500人以上的企業增加3.3萬就業人口。ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）說，「我們在勞動市場上看到的是，美國雇主對招聘十分謹慎」。

儘管美國失業率維持在4.3%的相對低點，但對勞動市場的疑慮加劇。波士頓聯邦儲備銀行總裁科林斯（Susan Collins）說，「我的基本預期是，勞動力市場不會進一步疲軟，但風險仍然存在。特別是，我認為勞動力需求可能大幅低於供應，從而導致失業率出現更顯著且不受歡迎的上升」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法