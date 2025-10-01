台積電以「1事」終結電晶體廉價時代 外媒曝如何引領全球經濟轉型

全球半導體產業正經歷一場深刻的經濟轉型，這場轉型以台積電為代表，標誌著廉價電晶體時代的結束。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球半導體產業正經歷一場深刻的經濟轉型，這場轉型以台積電為代表，標誌著廉價電晶體（Transistors）時代的結束。外媒Eetimes報導，這項結構性轉變的核心是台積電決定對最先進的邏輯晶片實施前所未有的漲價，此一舉措是由於人工智慧時代天文數字般的資本支出、地緣政治要求以及先進奈米製造的必要之舉。

台積電是全球先進邏輯製造領域無可爭議的領導者，截至2025年第2季度，佔據全球晶圓代工收入70.2%的絕對市佔。該公司正利用其技術優勢為下一代創新提供資金。

幾十年來，摩爾定律一直預言，裝置的性能將呈指數級增長，同時由於單一電晶體成本的下降，裝置的價格也將更加實惠。如今，這項定律已到達一個轉捩點。

根據媒體報導，台積電將從2026年開始對其5奈米以下先進製程實施5-10%的價格上漲。然而，最具戰略意義的調整將是為了實現向2奈米製程的世代跨越。與上一代相比，2奈米製程生產的晶圓價格將上漲50%以上。

先進製程漲價 開創全球科技產業新里程

目前，3奈米製程生產的成本約為2萬美元。如果價格上漲50%，2奈米製程晶圓的價格將達到前所未有的3萬美元、甚至更高。這種急劇的上升意味著製造成本的上升速度已經超過密度擴展所帶來的經濟效益所能抵銷的速度。

在重大製程轉型中，單一電晶體的成本將首次上升。這種結構性轉變向整個產業發出訊號：獲得半導體技術的巔峰不再是一種商品，而是一種優質的、不可轉讓的服務。

台積電成本結構上升的主要催化劑是全球多元化所需的巨額資本支出，而這項戰略重點受地緣政治壓力的影響很大。該公司在美國亞利桑那州工廠的計畫總支出已飆升至驚人的1650億美元，創下美國史上最大的單筆外國直接投資紀錄。

然而，與台積電在台灣的最佳化晶圓廠相比，這些海外工廠的營運成本要高得多。台積電承認，其海外晶圓廠初期將稀釋其合併毛利率2-3%。為了實現維持53%或更高毛利率的策略財務目標，台積電認為漲價並非一種選擇，而是「不可避免的」必要措施，以抵銷這些更高的營運和地緣政治成本。

除了地緣政治因素之外，價格飆升的第二大驅動因素是保持領先所需的驚人技術複雜性。該產業正在利用諸如環繞閘極（GAA）電晶體之類的技術，在奈米尺度上突破物理學的界限。

從3奈米到2奈米製程的飛躍需要十多年來電晶體設計中最重大的變化之一：從較舊的FinFET架構過渡到GAA架構。然而，GAA電晶體的製造比FinFET複雜一個數量級，涉及多步驟技術，例如選擇性蝕刻犧牲層，這引入了許多新的潛在故障模式和更高的開發成本。

此外，一套最先進的設備的成本可能高達150億至200億美元。其中最關鍵的設備－極紫外線（EUV）曝光機，每台成本約3.5億美元。

台積電的定價策略正在重塑技術格局，迫使其最大客戶根據其市場地位做出反應。

輝達的高利潤AI加速器佔據市場主導地位，該公司已公開支持漲價。執行長黃仁勳「全力支持」台積電提高服務價格，並認為該公司的價值並未完全體現在目前的定價中。

身為台積電最大的單一客戶，蘋果面臨晶圓成本上漲和地緣政治關稅的複雜挑戰。蘋果在聲明中表示：「雖然我們不評論供應商的討論，但確保獲得最先進的流程技術對我們的產品路線圖至關重要。」作為最大的客戶，蘋果享有優先待遇，並可能獲得比其他客戶更優惠的條款。

同時，競爭激烈的安卓智慧型手機生態系統中的關鍵參與者高通和聯發科正面臨利潤率的直接擠壓。兩家公司採用​​N3P製程的旗艦晶片成本均大幅上漲，據報導，聯發科的成本上漲了24%，高通的成本上漲16%。

以技術優勢和市場力量 實施新定價模式

新的成本結構將對整個數位經濟產生涓滴效應。對於消費者而言，高通和聯發科等安卓晶片巨頭面臨的利潤擠壓將不可避免地轉化為旗艦消費設備價格的上漲，從2026年開始。智慧型手機和個人電腦價格逐漸下降的時代已經結束。

總而言之，台積電正在利用其技術優勢和市場力量來實施新的定價模式，以確保其財務穩定並支持推進技術的挑戰性工作。此舉從根本上改變無晶圓廠半導體公司及其最終客戶的商業模式，開創了優質、高價值晶片的時代。

